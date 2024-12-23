سعر nounspace ($SPACE)
سعر nounspace ($SPACE) المباشر لليوم هو USD 0.01313571. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 686.98K. يتم تحديث سعر $SPACE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق nounspace الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.11K
- تغيير سعر nounspace خلال اليوم هو -3.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 52.32M
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خلال اليوم، كان سعر nounspace مقابل USD هو $ -0.00049398089176085 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر nounspace مقابل USD هو $ +0.0006426173 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر nounspace مقابل USD هو $ +0.0007404823 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر nounspace مقابل USD هو $ -0.012200158060117967 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00049398089176085
|-3.62%
|30 يوم
|$ +0.0006426173
|+4.89%
|60 يوم
|$ +0.0007404823
|+5.64%
|90 يوم
|$ -0.012200158060117967
|-48.15%
اكتشف أحدث تحليلات سعر nounspace: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.19%
-3.62%
-13.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
nounspace is an open-source and fully customizable social app built on Farcaster, a sufficiently decentralized social media protocol. nounspace's mission is to build the future of social. Our vision for the future of social is one that's customizable, decentralized, and community-owned. $SPACE is the governance and utility token for nounspace and was fair launched via the MOR20 Factory built by Morpheus (https://mor.org/MOR20).
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