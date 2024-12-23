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سعر nounspace ($SPACE) المباشر لليوم هو USD 0.01313571 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 686.98K . يتم تحديث سعر $SPACE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق nounspace الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.11K - تغيير سعر nounspace خلال اليوم هو -3.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 52.32M

أداء سعر nounspace ($SPACE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر nounspace مقابل USD هو $ -0.00049398089176085 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر nounspace مقابل USD هو $ +0.0006426173 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر nounspace مقابل USD هو $ +0.0007404823 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر nounspace مقابل USD هو $ -0.012200158060117967 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00049398089176085 -3.62% 30 يوم $ +0.0006426173 +4.89% 60 يوم $ +0.0007404823 +5.64% 90 يوم $ -0.012200158060117967 -48.15%

تحليل سعر nounspace ($SPACE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر nounspace: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01305988$ 0.01305988 $ 0.01305988 24 ساعة مرتفع $ 0.01382161$ 0.01382161 $ 0.01382161 عالية طوال الوقت $ 0.0266163$ 0.0266163 $ 0.0266163 تغير السعر (1 ساعة) -0.19% تغير السعر (1يوم) -3.62% تغير السعر (7 أيام) -13.40%

معلومات سوق nounspace ($SPACE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: