توكنوميكس Noti (NOTI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Noti (NOTI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Noti (NOTI) Noti is the first AI-based sniping bot that helps users find and snipe newly launched tokens on decentralized and centralized exchanges. With Noti, you are among the first to buy tokens immediately upon their launch and set up selling strategies. Noti currently supports Ethereum and plans to expand to all other popular chains. Noti provides several key features, including front-running, rug pull, and scam protection, trending tokens dashboard, and selling strategies. Powered by AI, these tools enhance security, prevent users from risks common to the crypto market, and improve their sniping experience. Discover new, promising tokens, pre-filtered for quality, right from the Noti dashboard, and set up the snipes and the sell strategies, all in one place. The platform offers multiple access points for users, including a web platform, a Telegram bot, and API integration. This allows both beginners and experienced traders to utilize Noti’s tools in a way that suits their needs. The user-friendly interface makes it easy to configure snipes, monitor transactions, and set up selling strategies ahead of time. الموقع الرسمي: https://noti.io/ الوثيقة البيضاء: https://noti.io/docs/noti-whitepaper.pdf اشتر NOTI الآن!

توكنوميكس Noti (NOTI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Noti (NOTI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 232.68K $ 232.68K $ 232.68K إجمالي العرض: $ 230.00M $ 230.00M $ 230.00M العرض المتداول: $ 31.27M $ 31.27M $ 31.27M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.24133 $ 0.24133 $ 0.24133 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00412451 $ 0.00412451 $ 0.00412451 السعر الحالي: $ 0.00744045 $ 0.00744045 $ 0.00744045 معرفة المزيد عن سعر Noti (NOTI)

توكنوميكس Noti (NOTI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Noti (NOTI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NOTI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NOTI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NOTI، استكشف السعر المباشر لتوكن NOTI!

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