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سعر Noti (NOTI) المباشر لليوم هو USD 0.02962914 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 925.19K . يتم تحديث سعر NOTI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Noti الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.21K - تغيير سعر Noti خلال اليوم هو -2.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 31.19M

أداء سعر Noti (NOTI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Noti مقابل USD هو $ -0.00068547092178282 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Noti مقابل USD هو $ -0.0064183235 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Noti مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Noti مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00068547092178282 -2.26% 30 يوم $ -0.0064183235 -21.66% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Noti (NOTI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Noti: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02865147$ 0.02865147 $ 0.02865147 24 ساعة مرتفع $ 0.03171245$ 0.03171245 $ 0.03171245 عالية طوال الوقت $ 0.15243$ 0.15243 $ 0.15243 تغير السعر (1 ساعة) +3.09% تغير السعر (1يوم) -2.26% تغير السعر (7 أيام) -13.31%

معلومات سوق Noti (NOTI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: