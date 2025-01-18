سعر Nothing Token (THING)
سعر Nothing Token (THING) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر THING مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nothing Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 166.65
- تغيير سعر Nothing Token خلال اليوم هو +2.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Nothing Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nothing Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nothing Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nothing Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.29%
|30 يوم
|$ 0
|-15.04%
|60 يوم
|$ 0
|+2.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nothing Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.25%
+2.29%
+3.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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