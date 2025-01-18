احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر THING مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر THING.

سعر Nothing Token (THING) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر THING مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nothing Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 166.65 - تغيير سعر Nothing Token خلال اليوم هو +2.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Nothing Token (THING) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nothing Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nothing Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nothing Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nothing Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.29% 30 يوم $ 0 -15.04% 60 يوم $ 0 +2.18% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nothing Token (THING)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nothing Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.25% تغير السعر (1يوم) +2.29% تغير السعر (7 أيام) +3.54%

معلومات سوق Nothing Token (THING)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: