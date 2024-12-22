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سعر NOTE (NOTE) المباشر لليوم هو USD 0.063081 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.32M . يتم تحديث سعر NOTE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NOTE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.33K - تغيير سعر NOTE خلال اليوم هو -15.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M

أداء سعر NOTE (NOTE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NOTE مقابل USD هو $ -0.01177364296562028 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NOTE مقابل USD هو $ -0.0078321306 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NOTE مقابل USD هو $ -0.0138387980 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NOTE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.01177364296562028 -15.72% 30 يوم $ -0.0078321306 -12.41% 60 يوم $ -0.0138387980 -21.93% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر NOTE (NOTE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NOTE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04293858$ 0.04293858 $ 0.04293858 24 ساعة مرتفع $ 0.075282$ 0.075282 $ 0.075282 عالية طوال الوقت $ 0.199868$ 0.199868 $ 0.199868 تغير السعر (1 ساعة) -0.68% تغير السعر (1يوم) -15.72% تغير السعر (7 أيام) -15.98%

معلومات سوق NOTE (NOTE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: