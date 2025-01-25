سعر NOTDOG (NOTDOG)
سعر NOTDOG (NOTDOG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 90.15K. يتم تحديث سعر NOTDOG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NOTDOG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 378.77
- تغيير سعر NOTDOG خلال اليوم هو -3.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
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خلال اليوم، كان سعر NOTDOG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NOTDOG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NOTDOG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NOTDOG مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.16%
|30 يوم
|$ 0
|-18.87%
|60 يوم
|$ 0
|-17.53%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NOTDOG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.05%
-3.16%
-10.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$NOTDOG is a whimsical and provocative concept that thrives on ambiguity and curiosity. It blurs the lines between definitions, asking the question: "What is it really?" With its playful tagline, "Maybe cat, Maybe frog, Maybe trend," $NOTDOG embraces the unexpected, leaving room for interpretation. It could be a mix of pop culture, fashion, and internet meme references, capturing the essence of trends that defy classification. It's fluid, ever-changing, and full of surprises—perfect for those who love the unconventional.
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