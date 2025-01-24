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سعر Not Pixel (PX) المباشر لليوم هو USD 0.15217 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Not Pixel الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.67M - تغيير سعر Not Pixel خلال اليوم هو -33.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Not Pixel (PX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Not Pixel مقابل USD هو $ -0.0765566682723946 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Not Pixel مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Not Pixel مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Not Pixel مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0765566682723946 -33.47% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Not Pixel (PX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Not Pixel: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.133633$ 0.133633 $ 0.133633 24 ساعة مرتفع $ 0.230791$ 0.230791 $ 0.230791 عالية طوال الوقت $ 0.246249$ 0.246249 $ 0.246249 تغير السعر (1 ساعة) -3.75% تغير السعر (1يوم) -33.47% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Not Pixel (PX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: