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سعر Not Notcoin (NOTNOT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NOTNOT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Not Notcoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.28 - تغيير سعر Not Notcoin خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Not Notcoin (NOTNOT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Not Notcoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Not Notcoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Not Notcoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Not Notcoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -2.68% 60 يوم $ 0 -0.62% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Not Notcoin (NOTNOT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Not Notcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00106987$ 0.00106987 $ 0.00106987 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Not Notcoin (NOTNOT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: