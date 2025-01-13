احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MEM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MEM.

سعر Not Meme (MEM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MEM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Not Meme الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 86.14K - تغيير سعر Not Meme خلال اليوم هو -0.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Not Meme (MEM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Not Meme مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Not Meme مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Not Meme مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Not Meme مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.72% 30 يوم $ 0 -22.35% 60 يوم $ 0 -13.41% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Not Meme (MEM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Not Meme: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0017236$ 0.0017236 $ 0.0017236 تغير السعر (1 ساعة) +0.15% تغير السعر (1يوم) -0.72% تغير السعر (7 أيام) -9.00%

معلومات سوق Not Meme (MEM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: