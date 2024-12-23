سعر Not Financial Advice (NFAI)
سعر Not Financial Advice (NFAI) المباشر لليوم هو USD 0.00943212. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 799.38K. يتم تحديث سعر NFAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Not Financial Advice الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 832.43
- تغيير سعر Not Financial Advice خلال اليوم هو +4.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 84.75M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NFAI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NFAI.
خلال اليوم، كان سعر Not Financial Advice مقابل USD هو $ +0.00042479 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Not Financial Advice مقابل USD هو $ -0.0007870500 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Not Financial Advice مقابل USD هو $ -0.0024070845 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Not Financial Advice مقابل USD هو $ -0.02426366885916046 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00042479
|+4.72%
|30 يوم
|$ -0.0007870500
|-8.34%
|60 يوم
|$ -0.0024070845
|-25.52%
|90 يوم
|$ -0.02426366885916046
|-72.00%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Not Financial Advice: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.58%
+4.72%
-26.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NFAi is a decentralized Hedge Fund experiment that aims to use the power of neural net technology to make leverage trading decisions on decentralized leverage trading platforms. Profits from this experiement will be used to fund further development and reward holders via buybacks, burns, and an upcoming staking module.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 NFAI إلى AUD
A$0.0149970708
|1 NFAI إلى GBP
￡0.0074513748
|1 NFAI إلى EUR
€0.008960514
|1 NFAI إلى USD
$0.00943212
|1 NFAI إلى MYR
RM0.04244454
|1 NFAI إلى TRY
₺0.3319163028
|1 NFAI إلى JPY
¥1.4755608528
|1 NFAI إلى RUB
₽0.9693389724
|1 NFAI إلى INR
₹0.8011642728
|1 NFAI إلى IDR
Rp152.1309464436
|1 NFAI إلى PHP
₱0.5549859408
|1 NFAI إلى EGP
￡E.0.4798119444
|1 NFAI إلى BRL
R$0.0573472896
|1 NFAI إلى CAD
C$0.0134879316
|1 NFAI إلى BDT
৳1.1225166012
|1 NFAI إلى NGN
₦14.6007331176
|1 NFAI إلى UAH
₴0.3939796524
|1 NFAI إلى VES
Bs0.48103812
|1 NFAI إلى PKR
Rs2.6148666276
|1 NFAI إلى KZT
₸4.9330930812
|1 NFAI إلى THB
฿0.3234273948
|1 NFAI إلى TWD
NT$0.3077700756
|1 NFAI إلى CHF
Fr0.0083945868
|1 NFAI إلى HKD
HK$0.0732875724
|1 NFAI إلى MAD
.د.م0.0945098424