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سعر Not Financial Advice (NFAI) المباشر لليوم هو USD 0.00943212 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 799.38K . يتم تحديث سعر NFAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Not Financial Advice الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 832.43 - تغيير سعر Not Financial Advice خلال اليوم هو +4.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 84.75M

أداء سعر Not Financial Advice (NFAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Not Financial Advice مقابل USD هو $ +0.00042479 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Not Financial Advice مقابل USD هو $ -0.0007870500 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Not Financial Advice مقابل USD هو $ -0.0024070845 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Not Financial Advice مقابل USD هو $ -0.02426366885916046 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00042479 +4.72% 30 يوم $ -0.0007870500 -8.34% 60 يوم $ -0.0024070845 -25.52% 90 يوم $ -0.02426366885916046 -72.00%

تحليل سعر Not Financial Advice (NFAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Not Financial Advice: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00872929$ 0.00872929 $ 0.00872929 24 ساعة مرتفع $ 0.00953833$ 0.00953833 $ 0.00953833 عالية طوال الوقت $ 0.291385$ 0.291385 $ 0.291385 تغير السعر (1 ساعة) -0.58% تغير السعر (1يوم) +4.72% تغير السعر (7 أيام) -26.88%

معلومات سوق Not Financial Advice (NFAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: