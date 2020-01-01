توكنوميكس NOT A CHILL GUY (PHILLIP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول NOT A CHILL GUY (PHILLIP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات NOT A CHILL GUY (PHILLIP) The project is about the artist for the character "Chill guy" not actually being very chill. The artist tweeted a not chill tweet which was the foundation for this coin. We are now trying to show the world that "chill guy" might not be so chill after all. By buying our coin, you are joining a movement, to show the world that looks may be deceiving and there is always another side to what you see... الموقع الرسمي: https://memsite.fun/phillip اشتر PHILLIP الآن!

توكنوميكس NOT A CHILL GUY (PHILLIP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار NOT A CHILL GUY (PHILLIP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 9.55K $ 9.55K $ 9.55K إجمالي العرض: $ 996.19M $ 996.19M $ 996.19M العرض المتداول: $ 996.19M $ 996.19M $ 996.19M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 9.55K $ 9.55K $ 9.55K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر NOT A CHILL GUY (PHILLIP)

توكنوميكس NOT A CHILL GUY (PHILLIP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس NOT A CHILL GUY (PHILLIP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PHILLIP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PHILLIP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PHILLIP، استكشف السعر المباشر لتوكن PHILLIP!

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