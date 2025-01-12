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سعر NOT A CHILL GUY (PHILLIP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.43K . يتم تحديث سعر PHILLIP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NOT A CHILL GUY الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 719.62 - تغيير سعر NOT A CHILL GUY خلال اليوم هو +2.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.81M

أداء سعر NOT A CHILL GUY (PHILLIP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NOT A CHILL GUY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NOT A CHILL GUY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NOT A CHILL GUY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NOT A CHILL GUY مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.67% 30 يوم $ 0 -53.77% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر NOT A CHILL GUY (PHILLIP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NOT A CHILL GUY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -3.14% تغير السعر (1يوم) +2.67% تغير السعر (7 أيام) -15.97%

معلومات سوق NOT A CHILL GUY (PHILLIP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: