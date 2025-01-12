سعر NOT A CHILL GUY (PHILLIP)
سعر NOT A CHILL GUY (PHILLIP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.43K. يتم تحديث سعر PHILLIP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NOT A CHILL GUY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 719.62
- تغيير سعر NOT A CHILL GUY خلال اليوم هو +2.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.81M
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خلال اليوم، كان سعر NOT A CHILL GUY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NOT A CHILL GUY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NOT A CHILL GUY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NOT A CHILL GUY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.67%
|30 يوم
|$ 0
|-53.77%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NOT A CHILL GUY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.14%
+2.67%
-15.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The project is about the artist for the character "Chill guy" not actually being very chill. The artist tweeted a not chill tweet which was the foundation for this coin. We are now trying to show the world that "chill guy" might not be so chill after all. By buying our coin, you are joining a movement, to show the world that looks may be deceiving and there is always another side to what you see...
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