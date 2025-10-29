معلومات سعر Nostradamus (NOSTRA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.074328 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.79% تغير السعر (1يوم) +1.47% تغير السعر (7 أيام) +4.54%

سعر Nostradamus (NOSTRA) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NOSTRA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNOSTRA على الإطلاق هو $ 0.074328، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NOSTRA +1.79% على مدار الساعة الماضية، +1.47% على مدار 24 ساعة، و +4.54% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Nostradamus (NOSTRA)

القيمة السوقية $ 4.80K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.80K إمداد دورة التداول 10.00M إجمالي العرض 9,999,971.971549384

القيمة السوقية الحالية لـ Nostradamus هي $ 4.80K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NOSTRA يبلغ 10.00M، مع إجمالي عرض 9999971.971549384. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.80K.