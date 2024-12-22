سعر Nostra Staked STRK (NSTSTRK)
سعر Nostra Staked STRK (NSTSTRK) المباشر لليوم هو USD 0.488197. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.03M. يتم تحديث سعر NSTSTRK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nostra Staked STRK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.69K
- تغيير سعر Nostra Staked STRK خلال اليوم هو -3.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.12M
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خلال اليوم، كان سعر Nostra Staked STRK مقابل USD هو $ -0.0167424588719671 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nostra Staked STRK مقابل USD هو $ -0.0096662517 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nostra Staked STRK مقابل USD هو $ +0.0992738347 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nostra Staked STRK مقابل USD هو $ +0.08743381019142266 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0167424588719671
|-3.31%
|30 يوم
|$ -0.0096662517
|-1.97%
|60 يوم
|$ +0.0992738347
|+20.33%
|90 يوم
|$ +0.08743381019142266
|+21.82%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nostra Staked STRK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.44%
-3.31%
-21.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
stSTRK is a transferable liquid staking token that represents the share of the total STRK staked through Nostra. stSTRK uses the ERC-4626 standard that enables yield-bearing tokens to be easily integrated into DeFi protocols.
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