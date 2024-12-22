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سعر Nostra Staked STRK (NSTSTRK) المباشر لليوم هو USD 0.488197 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.03M . يتم تحديث سعر NSTSTRK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nostra Staked STRK الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.69K - تغيير سعر Nostra Staked STRK خلال اليوم هو -3.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.12M

أداء سعر Nostra Staked STRK (NSTSTRK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nostra Staked STRK مقابل USD هو $ -0.0167424588719671 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nostra Staked STRK مقابل USD هو $ -0.0096662517 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nostra Staked STRK مقابل USD هو $ +0.0992738347 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nostra Staked STRK مقابل USD هو $ +0.08743381019142266 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0167424588719671 -3.31% 30 يوم $ -0.0096662517 -1.97% 60 يوم $ +0.0992738347 +20.33% 90 يوم $ +0.08743381019142266 +21.82%

تحليل سعر Nostra Staked STRK (NSTSTRK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nostra Staked STRK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.463521$ 0.463521 $ 0.463521 24 ساعة مرتفع $ 0.50696$ 0.50696 $ 0.50696 عالية طوال الوقت $ 2.2$ 2.2 $ 2.2 تغير السعر (1 ساعة) +0.44% تغير السعر (1يوم) -3.31% تغير السعر (7 أيام) -21.20%

معلومات سوق Nostra Staked STRK (NSTSTRK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: