سعر Nose Candy (COCAINE)
سعر Nose Candy (COCAINE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 186.74K. يتم تحديث سعر COCAINE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nose Candy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 543.50
- تغيير سعر Nose Candy خلال اليوم هو +0.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.00B
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خلال اليوم، كان سعر Nose Candy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nose Candy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nose Candy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nose Candy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.45%
|30 يوم
|$ 0
|-60.47%
|60 يوم
|$ 0
|-84.62%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nose Candy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.65%
+0.45%
-21.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Degenerate Digital hookers and blow(nose candy), aiming to revolutionize online adult entertainment and sex work. Fun with friends and sexy ladies, Degenerate memes and OG culture, no holds bared. The wild west of Digital Degeneracy. Amazing sexy artfully crafted NTFs for everyones enjoyment. Project tokens can be exchanged for the NFTs with other potential added utility to come. Sit Back and enjoy the ride!
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