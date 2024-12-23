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سعر Nose Candy (COCAINE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 186.74K . يتم تحديث سعر COCAINE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nose Candy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 543.50 - تغيير سعر Nose Candy خلال اليوم هو +0.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.00B

أداء سعر Nose Candy (COCAINE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nose Candy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nose Candy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nose Candy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nose Candy مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.45% 30 يوم $ 0 -60.47% 60 يوم $ 0 -84.62% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nose Candy (COCAINE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nose Candy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +2.65% تغير السعر (1يوم) +0.45% تغير السعر (7 أيام) -21.60%

معلومات سوق Nose Candy (COCAINE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: