توكنوميكس Nose Bud (NOSEBUD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Nose Bud (NOSEBUD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Nose Bud (NOSEBUD) Big NOSE Dog is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, Nose Bud: unbelievably large nose, but it is a real dog. (not a horse) Imagine The Smell Nosebud has such an absurdly large nose, that it's hard to believe it's real. But it is a real dog with such ridiculous proportions and smelling capabilities, that all one must do is imagine the smell. The gravitational pull of a nose this size has the power to revolutionize the Solana blockchain ecosystem through Nose-Fi الموقع الرسمي: https://nosebudcoin.io/ اشتر NOSEBUD الآن!

توكنوميكس Nose Bud (NOSEBUD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Nose Bud (NOSEBUD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 695.99M $ 695.99M $ 695.99M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 68.95K $ 68.95K $ 68.95K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00239394 $ 0.00239394 $ 0.00239394 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00009907 $ 0.00009907 $ 0.00009907 معرفة المزيد عن سعر Nose Bud (NOSEBUD)

توكنوميكس Nose Bud (NOSEBUD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Nose Bud (NOSEBUD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NOSEBUD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NOSEBUD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NOSEBUD، استكشف السعر المباشر لتوكن NOSEBUD!

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