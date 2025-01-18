سعر Nose Bud (NOSEBUD)
سعر Nose Bud (NOSEBUD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NOSEBUD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nose Bud الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.03
- تغيير سعر Nose Bud خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Nose Bud مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nose Bud مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nose Bud مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nose Bud مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-5.03%
|60 يوم
|$ 0
|-17.83%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nose Bud: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+8.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Big NOSE Dog is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, Nose Bud: unbelievably large nose, but it is a real dog. (not a horse) Imagine The Smell Nosebud has such an absurdly large nose, that it's hard to believe it's real. But it is a real dog with such ridiculous proportions and smelling capabilities, that all one must do is imagine the smell. The gravitational pull of a nose this size has the power to revolutionize the Solana blockchain ecosystem through Nose-Fi
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