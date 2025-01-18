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سعر Nose Bud (NOSEBUD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NOSEBUD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nose Bud الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.03 - تغيير سعر Nose Bud خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Nose Bud (NOSEBUD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nose Bud مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nose Bud مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nose Bud مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nose Bud مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -5.03% 60 يوم $ 0 -17.83% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nose Bud (NOSEBUD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nose Bud: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00239394$ 0.00239394 $ 0.00239394 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +8.18%

معلومات سوق Nose Bud (NOSEBUD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: