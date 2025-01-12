سعر norT (XRT)
سعر norT (XRT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XRT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق norT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.96
- تغيير سعر norT خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر norT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر norT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر norT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر norT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-18.22%
|60 يوم
|$ 0
|+26.56%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر norT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+4.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
norT, the second meme on TRON Network inspired by Justin Sun's tweet & the robust support he has for meme tokens on TRON.
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