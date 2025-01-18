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سعر Nordic Ai (NRDC) المباشر لليوم هو USD 0.0011487 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NRDC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nordic Ai الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 171.69 - تغيير سعر Nordic Ai خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Nordic Ai (NRDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nordic Ai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nordic Ai مقابل USD هو $ -0.0004657689 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nordic Ai مقابل USD هو $ +0.0010302918 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nordic Ai مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0004657689 -40.54% 60 يوم $ +0.0010302918 +89.69% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nordic Ai (NRDC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nordic Ai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00609655$ 0.00609655 $ 0.00609655 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +0.39%

معلومات سوق Nordic Ai (NRDC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: