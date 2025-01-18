سعر Nordic Ai (NRDC)
سعر Nordic Ai (NRDC) المباشر لليوم هو USD 0.0011487. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NRDC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nordic Ai الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 171.69
- تغيير سعر Nordic Ai خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Nordic Ai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nordic Ai مقابل USD هو $ -0.0004657689 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nordic Ai مقابل USD هو $ +0.0010302918 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nordic Ai مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0004657689
|-40.54%
|60 يوم
|$ +0.0010302918
|+89.69%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nordic Ai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+0.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nordic Ai token is revolutionizing the field of artificial intelligence (AI). It acts as the foundation of the Nordic AI ecosystem, enabling seamless transactions and facilitating access to cutting-edge AI technologies. Through this token, users can securely exchange value, purchase AI products, and access personalized AI services. Additionally, the token incentivizes active participation within the community, rewarding users with Nordic Ai tokens for their contributions. Token holders gain exclusive privileges, such as priority access to new AI developments, enhancing their AI capabilities and fostering innovation. Ultimately, the Nordic Ai token empowers individuals to embrace the potential of AI, shaping a smarter and more accessible future.
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