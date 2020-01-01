توكنوميكس Nord Finance (NORD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Nord Finance (NORD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Nord Finance (NORD) Nord Finance is a Decentralized Financial Ecosystem designed to simplify DeFi investing by bringing key features of traditional finance to the DeFi ecosystem. Nord Finance is built on Ethereum Network. Multichain interoperability of Nord Finance powers a plethora of financial primitives, which constitute Savings, Advisory, Loans against crypto assets, Investment and Fund management. Nord Finance is creating innovative ways for everyone to generate wealth with Blockchain Technology. الموقع الرسمي: https://nordfinance.io/ اشتر NORD الآن!

توكنوميكس Nord Finance (NORD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Nord Finance (NORD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 65.03K $ 65.03K $ 65.03K إجمالي العرض: $ 9.10M $ 9.10M $ 9.10M العرض المتداول: $ 7.39M $ 7.39M $ 7.39M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 80.03K $ 80.03K $ 80.03K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 18.99 $ 18.99 $ 18.99 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00325074 $ 0.00325074 $ 0.00325074 السعر الحالي: $ 0.00879472 $ 0.00879472 $ 0.00879472 معرفة المزيد عن سعر Nord Finance (NORD)

توكنوميكس Nord Finance (NORD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Nord Finance (NORD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NORD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NORD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NORD، استكشف السعر المباشر لتوكن NORD!

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