سعر Nord Finance (NORD)
سعر Nord Finance (NORD) المباشر لليوم هو USD 0.02494009. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 184.45K. يتم تحديث سعر NORD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nord Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.59K
- تغيير سعر Nord Finance خلال اليوم هو +8.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.39M
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خلال اليوم، كان سعر Nord Finance مقابل USD هو $ +0.00187178 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nord Finance مقابل USD هو $ +0.0007364908 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nord Finance مقابل USD هو $ +0.0055246065 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nord Finance مقابل USD هو $ -0.032763127437786045 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00187178
|+8.11%
|30 يوم
|$ +0.0007364908
|+2.95%
|60 يوم
|$ +0.0055246065
|+22.15%
|90 يوم
|$ -0.032763127437786045
|-56.77%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nord Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
+8.11%
-7.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nord Finance is a Decentralized Financial Ecosystem designed to simplify DeFi investing by bringing key features of traditional finance to the DeFi ecosystem. Nord Finance is built on Ethereum Network. Multichain interoperability of Nord Finance powers a plethora of financial primitives, which constitute Savings, Advisory, Loans against crypto assets, Investment and Fund management. Nord Finance is creating innovative ways for everyone to generate wealth with Blockchain Technology.
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