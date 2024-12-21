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سعر Nord Finance (NORD) المباشر لليوم هو USD 0.02494009 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 184.45K . يتم تحديث سعر NORD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nord Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.59K - تغيير سعر Nord Finance خلال اليوم هو +8.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.39M

أداء سعر Nord Finance (NORD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nord Finance مقابل USD هو $ +0.00187178 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nord Finance مقابل USD هو $ +0.0007364908 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nord Finance مقابل USD هو $ +0.0055246065 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nord Finance مقابل USD هو $ -0.032763127437786045 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00187178 +8.11% 30 يوم $ +0.0007364908 +2.95% 60 يوم $ +0.0055246065 +22.15% 90 يوم $ -0.032763127437786045 -56.77%

تحليل سعر Nord Finance (NORD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nord Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02160363$ 0.02160363 $ 0.02160363 24 ساعة مرتفع $ 0.0257606$ 0.0257606 $ 0.0257606 عالية طوال الوقت $ 18.99$ 18.99 $ 18.99 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) +8.11% تغير السعر (7 أيام) -7.80%

معلومات سوق Nord Finance (NORD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: