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سعر Nord Ai (NOAI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.65K . يتم تحديث سعر NOAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nord Ai الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.91 - تغيير سعر Nord Ai خلال اليوم هو +0.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 200.00M

أداء سعر Nord Ai (NOAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nord Ai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nord Ai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nord Ai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nord Ai مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.25% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nord Ai (NOAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nord Ai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01266484$ 0.01266484 $ 0.01266484 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.25% تغير السعر (7 أيام) -21.02%

معلومات سوق Nord Ai (NOAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: