سعر Nord Ai (NOAI)
سعر Nord Ai (NOAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.65K. يتم تحديث سعر NOAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nord Ai الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.91
- تغيير سعر Nord Ai خلال اليوم هو +0.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 200.00M
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خلال اليوم، كان سعر Nord Ai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nord Ai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nord Ai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nord Ai مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.25%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nord Ai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.25%
-21.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nord AI simplifies blockchain data, offering innovative features that make it easy for users to track ERC-20 tokens, monitor wallet activity, and gain actionable insights. With an intuitive interface and cutting-edge AI technology, Nord AI provides users with real-time analysis of wallet transactions, token movements, and key metrics that matter most. Whether you're an investor seeking deeper insights into your portfolio, a project looking to understand token distribution, or a developer exploring blockchain interactions, Nord AI equips you with the tools to stay ahead. It doesn’t just present data; it transforms it into meaningful visualizations, making complex blockchain ecosystems easier to navigate. As Nord AI evolves, it will continue to integrate support for additional blockchain networks, deliver more advanced predictive analytics, and enhance community tools like Telegram bots for instant updates. With a focus on accessibility and innovation, Nord AI aims to be the go-to platform for anyone in the crypto space seeking clarity and control over their data.
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