سعر Nop App (NOP)
سعر Nop App (NOP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NOP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nop App الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 593.57
- تغيير سعر Nop App خلال اليوم هو -2.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Nop App مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nop App مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nop App مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nop App مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.50%
|30 يوم
|$ 0
|-39.31%
|60 يوم
|$ 0
|+30.12%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nop App: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.35%
-2.50%
-26.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NOP’s vision is to bring crypto to social life and ensure that all people benefit from it.
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