احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NOP مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NOP.

سعر Nop App (NOP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NOP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nop App الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 593.57 - تغيير سعر Nop App خلال اليوم هو -2.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Nop App (NOP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nop App مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nop App مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nop App مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nop App مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.50% 30 يوم $ 0 -39.31% 60 يوم $ 0 +30.12% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nop App (NOP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nop App: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.35% تغير السعر (1يوم) -2.50% تغير السعر (7 أيام) -26.53%

معلومات سوق Nop App (NOP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: