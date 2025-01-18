سعر Noot Sol (NOOT)
سعر Noot Sol (NOOT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NOOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Noot Sol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.36
- تغيير سعر Noot Sol خلال اليوم هو -0.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Noot Sol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Noot Sol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Noot Sol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Noot Sol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.15%
|30 يوم
|$ 0
|-4.72%
|60 يوم
|$ 0
|-25.48%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Noot Sol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.15%
+3.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NOOT on Solana Dive into the future of meme coins with $NOOT, now thriving on Solana. $NOOT is going multi-chain! BSC version of $NOOT pumped 275x to $10M MCAP! Now, same team is launching $NOOT on $SOL, expect even more! NOOT is a meme coin on the Solana . It does not have any utility or purpose. It is named after the famous "noot" meme, The project strives to provide multiple advantages to its holders through its unique tokenomic structure. Liquidity Burned Contract Revoked (mint renounced) Experienced, well-known community leaders
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