توكنوميكس Noon USN (USN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Noon USN (USN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Noon USN (USN) Noon Capital is building a yield-bearing stablecoin called USN, designed to maintain a 1:1 peg with the US Dollar while offering competitive yields. The project aims to provide a stable, interest-bearing asset for users seeking a secure store of value with returns that can potentially outpace inflation. USN generates revenue through a sophisticated basis yield strategy, combining different strategies to ensure consistent returns across various market conditions. الموقع الرسمي: https://www.noon.capital/ اشتر USN الآن!

توكنوميكس Noon USN (USN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Noon USN (USN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 19.15M $ 19.15M $ 19.15M إجمالي العرض: $ 19.15M $ 19.15M $ 19.15M العرض المتداول: $ 19.15M $ 19.15M $ 19.15M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 19.15M $ 19.15M $ 19.15M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.988079 $ 0.988079 $ 0.988079 السعر الحالي: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 معرفة المزيد عن سعر Noon USN (USN)

توكنوميكس Noon USN (USN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Noon USN (USN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن USN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن USN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس USN، استكشف السعر المباشر لتوكن USN!

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