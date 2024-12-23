سعر Noods (NOODS)
سعر Noods (NOODS) المباشر لليوم هو USD 0.00231484. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.31M. يتم تحديث سعر NOODS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Noods الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.15
- تغيير سعر Noods خلال اليوم هو -1.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Noods مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Noods مقابل USD هو $ -0.0013381416 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Noods مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Noods مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.71%
|30 يوم
|$ -0.0013381416
|-57.80%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Noods: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
-1.71%
-27.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meet Noodles the Pooch—the adorable and hilarious social media sensation who has captured the hearts of over 2M ‘Noodists’ through her relatable office antics, driving skills and sweet yet salty attitude. When this Corporate Canine™️ isn’t judging her colleagues, drinking on the job, ignoring calls and meeting with Hank from HR, Noodles is all about cuddles, kisses and belly rubs. Launched by her megafans, with full permission and support from Noodles herself, the NOODS coin is now available on Solana! Join the community on her journey to early retirement and remember: if you’re going to send noods, make sure to verify the recipient!
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