احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NOODS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NOODS.

سعر Noods (NOODS) المباشر لليوم هو USD 0.00231484 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.31M . يتم تحديث سعر NOODS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Noods الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.15 - تغيير سعر Noods خلال اليوم هو -1.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Noods (NOODS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Noods مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Noods مقابل USD هو $ -0.0013381416 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Noods مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Noods مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.71% 30 يوم $ -0.0013381416 -57.80% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Noods (NOODS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Noods: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00227288$ 0.00227288 $ 0.00227288 24 ساعة مرتفع $ 0.0024141$ 0.0024141 $ 0.0024141 عالية طوال الوقت $ 0.0057049$ 0.0057049 $ 0.0057049 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) -1.71% تغير السعر (7 أيام) -27.91%

معلومات سوق Noods (NOODS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: