سعر Nonchalant Horse اليوم

السعر المباشر لمشروع Nonchalant Horse (HORSE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 23.71% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HORSE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HORSE.

يحتل Nonchalant Horse حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 119,248، مع عرض متداول قدره 929.81M HORSE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HORSE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00152391، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HORSE بمقدار -1.31% خلال الساعة الماضية و-72.17% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 27.28K.

معلومات سوق Nonchalant Horse (HORSE)

القيمة السوقية $ 119.25K$ 119.25K $ 119.25K الحجم (24 ساعة) $ 27.28K$ 27.28K $ 27.28K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 119.25K$ 119.25K $ 119.25K إمداد دورة التداول 929.81M 929.81M 929.81M إجمالي العرض 929,809,189.130508 929,809,189.130508 929,809,189.130508

القيمة السوقية الحالية لـ Nonchalant Horse هي $ 119.25K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 27.28K. العرض المتداول لـ HORSE يبلغ 929.81M، مع إجمالي عرض 929809189.130508. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 119.25K.