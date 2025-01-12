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سعر NON OF US (NON) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.97K . يتم تحديث سعر NON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NON OF US الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.58 - تغيير سعر NON OF US خلال اليوم هو +0.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 849.79M

أداء سعر NON OF US (NON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NON OF US مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NON OF US مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NON OF US مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NON OF US مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.63% 30 يوم $ 0 -45.72% 60 يوم $ 0 -14.05% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر NON OF US (NON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NON OF US: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00550276$ 0.00550276 $ 0.00550276 تغير السعر (1 ساعة) +0.46% تغير السعر (1يوم) +0.63% تغير السعر (7 أيام) -5.41%

معلومات سوق NON OF US (NON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: