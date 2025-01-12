سعر NON OF US (NON)
سعر NON OF US (NON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.97K. يتم تحديث سعر NON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NON OF US الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.58
- تغيير سعر NON OF US خلال اليوم هو +0.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 849.79M
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خلال اليوم، كان سعر NON OF US مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NON OF US مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NON OF US مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NON OF US مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.63%
|30 يوم
|$ 0
|-45.72%
|60 يوم
|$ 0
|-14.05%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NON OF US: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.46%
+0.63%
-5.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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