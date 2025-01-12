سعر NomotaAI (NMAI)
سعر NomotaAI (NMAI) المباشر لليوم هو USD 0.00222163. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NMAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NomotaAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.56
- تغيير سعر NomotaAI خلال اليوم هو +0.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NMAI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NMAI.
خلال اليوم، كان سعر NomotaAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NomotaAI مقابل USD هو $ -0.0011724918 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NomotaAI مقابل USD هو $ -0.0006918046 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NomotaAI مقابل USD هو $ -0.00277139592083685 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.71%
|30 يوم
|$ -0.0011724918
|-52.77%
|60 يوم
|$ -0.0006918046
|-31.13%
|90 يوم
|$ -0.00277139592083685
|-55.50%
اكتشف أحدث تحليلات سعر NomotaAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.71%
+11.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nomota AI - Where technology meets creativity. AI bots for chat, image, voice and music generation.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 NMAI إلى AUD
A$0.0035990406
|1 NMAI إلى GBP
￡0.0017995203
|1 NMAI إلى EUR
€0.0021549811
|1 NMAI إلى USD
$0.00222163
|1 NMAI إلى MYR
RM0.0099751187
|1 NMAI إلى TRY
₺0.078645702
|1 NMAI إلى JPY
¥0.3502844021
|1 NMAI إلى RUB
₽0.2257842569
|1 NMAI إلى INR
₹0.1914378571
|1 NMAI إلى IDR
Rp36.4201581072
|1 NMAI إلى PHP
₱0.13107617
|1 NMAI إلى EGP
￡E.0.112192315
|1 NMAI إلى BRL
R$0.0135963756
|1 NMAI إلى CAD
C$0.0031991472
|1 NMAI إلى BDT
৳0.2722163239
|1 NMAI إلى NGN
₦3.4604775369
|1 NMAI إلى UAH
₴0.0943526261
|1 NMAI إلى VES
Bs0.11774639
|1 NMAI إلى PKR
Rs0.6214343436
|1 NMAI إلى KZT
₸1.1779526586
|1 NMAI إلى THB
฿0.0770461284
|1 NMAI إلى TWD
NT$0.0735581693
|1 NMAI إلى CHF
Fr0.0020216833
|1 NMAI إلى HKD
HK$0.0172842814
|1 NMAI إلى MAD
.د.م0.0224162467