توكنوميكس NOME (NOME) اكتشف الرؤى الرئيسية حول NOME (NOME)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات NOME (NOME) NOME Protocol is a synthetic algorithmic stablecoin system designed to strengthen the Berachain ecosystem. At its core, it leverages USDBr, Berachain’s native algostable, to create sustainable and scalable financial mechanisms. Unlike traditional bonding mechanisms, NOME introduces the Stabilization Module—a model that absorbs excess liquidity during expansion phases and directs it to Protocol-Owned Liquidity (POL). These reserves are then strategically deployed to maintain the USDBr peg, ensuring long-term stability and resilience. Current Metrics of protocol: 5M TVL, Top-20 protocols in Berachain ecosystem. الموقع الرسمي: https://nome.gg الوثيقة البيضاء: https://nome-protocol.gitbook.io/nomeprotocol اشتر NOME الآن!

توكنوميكس NOME (NOME) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار NOME (NOME)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 12.31K $ 12.31K $ 12.31K إجمالي العرض: $ 12.50M $ 12.50M $ 12.50M العرض المتداول: $ 6.57M $ 6.57M $ 6.57M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 23.43K $ 23.43K $ 23.43K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.092531 $ 0.092531 $ 0.092531 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00169169 $ 0.00169169 $ 0.00169169 السعر الحالي: $ 0.00187443 $ 0.00187443 $ 0.00187443 معرفة المزيد عن سعر NOME (NOME)

توكنوميكس NOME (NOME): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس NOME (NOME) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NOME التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NOME التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NOME، استكشف السعر المباشر لتوكن NOME!

توقعات سعر NOME هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه NOME؟ تجمع صفحة توقعات أسعار NOME الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر NOME الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!