سعر NOME (NOME)
سعر NOME (NOME) المباشر لليوم هو USD 0.01915665. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 102.37K. يتم تحديث سعر NOME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NOME الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر NOME خلال اليوم هو -6.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.34M
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خلال اليوم، كان سعر NOME مقابل USD هو $ -0.00143844939778667 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NOME مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NOME مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NOME مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00143844939778667
|-6.98%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NOME: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.38%
-6.98%
-66.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NOME Protocol is a synthetic algorithmic stablecoin system designed to strengthen the Berachain ecosystem. At its core, it leverages USDBr, Berachain’s native algostable, to create sustainable and scalable financial mechanisms. Unlike traditional bonding mechanisms, NOME introduces the Stabilization Module—a model that absorbs excess liquidity during expansion phases and directs it to Protocol-Owned Liquidity (POL). These reserves are then strategically deployed to maintain the USDBr peg, ensuring long-term stability and resilience. Current Metrics of protocol: 5M TVL, Top-20 protocols in Berachain ecosystem.
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