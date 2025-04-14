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سعر NOME (NOME) المباشر لليوم هو USD 0.01915665 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 102.37K . يتم تحديث سعر NOME مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NOME الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر NOME خلال اليوم هو -6.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.34M

أداء سعر NOME (NOME) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NOME مقابل USD هو $ -0.00143844939778667 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NOME مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NOME مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NOME مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00143844939778667 -6.98% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر NOME (NOME)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NOME: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01910003$ 0.01910003 $ 0.01910003 24 ساعة مرتفع $ 0.02098522$ 0.02098522 $ 0.02098522 عالية طوال الوقت $ 0.092531$ 0.092531 $ 0.092531 تغير السعر (1 ساعة) -0.38% تغير السعر (1يوم) -6.98% تغير السعر (7 أيام) -66.71%

معلومات سوق NOME (NOME)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: