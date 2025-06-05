سعر NOMDOG (NOMDOG)
سعر NOMDOG (NOMDOG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.28K. يتم تحديث سعر NOMDOG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NOMDOG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر NOMDOG خلال اليوم هو -5.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر NOMDOG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NOMDOG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NOMDOG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NOMDOG مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.37%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NOMDOG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.15%
-5.37%
-21.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A tasty meme token that will brighten up your portfolio! Try a dash of heat and dive into a world of friendly community. NOMDOG is more than just a meme token. It’s a symbol of a united community of dog lovers, foodies, and crypto enthusiasts. We’re building a fun, open ecosystem where everyone can not only invest but also enjoy themselves by joining contests, quizzes, and charitable initiatives.
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