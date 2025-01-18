سعر Nomad Exiles (PRIDE)
سعر Nomad Exiles (PRIDE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PRIDE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nomad Exiles الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.47
- تغيير سعر Nomad Exiles خلال اليوم هو -1.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Nomad Exiles مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nomad Exiles مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nomad Exiles مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nomad Exiles مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.37%
|30 يوم
|$ 0
|-1.35%
|60 يوم
|$ 0
|-4.87%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nomad Exiles: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-1.37%
-2.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Nomad Exiles project is a vivid example of a modern approach to creating gaming metaverses. This is a full-fledged multiplayer online game that brings classic RPG gameplay and advanced lore with many secrets and plot twists to the world of blockchain games. But the game also has a variety of Play-to-Earn mechanics that allow every player to find a way to earn money that they will like: from selling game valuables in the form of NFT to receiving prize tokens for winning PvP battles.
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