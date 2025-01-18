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سعر Nomad Exiles (PRIDE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PRIDE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nomad Exiles الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.47 - تغيير سعر Nomad Exiles خلال اليوم هو -1.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Nomad Exiles (PRIDE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nomad Exiles مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nomad Exiles مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nomad Exiles مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nomad Exiles مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.37% 30 يوم $ 0 -1.35% 60 يوم $ 0 -4.87% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nomad Exiles (PRIDE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nomad Exiles: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.458507$ 0.458507 $ 0.458507 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -1.37% تغير السعر (7 أيام) -2.34%

معلومات سوق Nomad Exiles (PRIDE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: