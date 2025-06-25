سعر Nomad (NOM)
سعر Nomad (NOM) المباشر لليوم هو USD 0.00000768. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.66K. يتم تحديث سعر NOM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nomad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Nomad خلال اليوم هو +4.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Nomad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nomad مقابل USD هو $ -0.0000006705 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nomad مقابل USD هو $ +0.0000033686 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nomad مقابل USD هو $ +0.000000942920459773592 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.73%
|30 يوم
|$ -0.0000006705
|-8.73%
|60 يوم
|$ +0.0000033686
|+43.86%
|90 يوم
|$ +0.000000942920459773592
|+14.00%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nomad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.26%
+4.73%
-0.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$NOM is a cutting-edge meme coin designed for the modern DeFi investor. Embracing a zero buy tax and a minimal 0.01% sell tax, this token prioritizes accessibility and profitability. Fully decentralized and secured by WAGMI, $NOM supports an innovative tipping feature poised to revolutionize token utility in the crypto space. With 100% of the supply locked in liquidity and a transparent, open-source smart contract, $NOM offers a secure and dynamic investment opportunity. Dive into the future of meme coins with $NOM, where community engagement and rapid growth converge.
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