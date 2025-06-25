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سعر Nomad (NOM) المباشر لليوم هو USD 0.00000768 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.66K . يتم تحديث سعر NOM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nomad الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Nomad خلال اليوم هو +4.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Nomad (NOM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nomad مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nomad مقابل USD هو $ -0.0000006705 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nomad مقابل USD هو $ +0.0000033686 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nomad مقابل USD هو $ +0.000000942920459773592 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.73% 30 يوم $ -0.0000006705 -8.73% 60 يوم $ +0.0000033686 +43.86% 90 يوم $ +0.000000942920459773592 +14.00%

تحليل سعر Nomad (NOM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nomad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00000729$ 0.00000729 $ 0.00000729 24 ساعة مرتفع $ 0.00000766$ 0.00000766 $ 0.00000766 عالية طوال الوقت $ 0.00035289$ 0.00035289 $ 0.00035289 تغير السعر (1 ساعة) +1.26% تغير السعر (1يوم) +4.73% تغير السعر (7 أيام) -0.73%

معلومات سوق Nomad (NOM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: