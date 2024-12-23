سعر NoLimitCoin (NLC)
سعر NoLimitCoin (NLC) المباشر لليوم هو USD 0.00371128. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NLC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NoLimitCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 272.27
- تغيير سعر NoLimitCoin خلال اليوم هو -10.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر NoLimitCoin مقابل USD هو $ -0.000432749019711736 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NoLimitCoin مقابل USD هو $ +0.0001029572 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NoLimitCoin مقابل USD هو $ -0.0009412555 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NoLimitCoin مقابل USD هو $ -0.001926575743859234 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000432749019711736
|-10.44%
|30 يوم
|$ +0.0001029572
|+2.77%
|60 يوم
|$ -0.0009412555
|-25.36%
|90 يوم
|$ -0.001926575743859234
|-34.17%
اكتشف أحدث تحليلات سعر NoLimitCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.09%
-10.44%
-10.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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