سعر NOLE (NOLE)
سعر NOLE (NOLE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.44K. يتم تحديث سعر NOLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NOLE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 211.18
- تغيير سعر NOLE خلال اليوم هو +6.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NOLE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NOLE.
خلال اليوم، كان سعر NOLE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NOLE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NOLE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NOLE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.27%
|30 يوم
|$ 0
|-80.95%
|60 يوم
|$ 0
|-89.25%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NOLE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
+6.27%
-72.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nole: Elon & Doge Wif Pepe potential :-) is an original community designed memecoin on solana.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 NOLE إلى AUD
A$--
|1 NOLE إلى GBP
￡--
|1 NOLE إلى EUR
€--
|1 NOLE إلى USD
$--
|1 NOLE إلى MYR
RM--
|1 NOLE إلى TRY
₺--
|1 NOLE إلى JPY
¥--
|1 NOLE إلى RUB
₽--
|1 NOLE إلى INR
₹--
|1 NOLE إلى IDR
Rp--
|1 NOLE إلى PHP
₱--
|1 NOLE إلى EGP
￡E.--
|1 NOLE إلى BRL
R$--
|1 NOLE إلى CAD
C$--
|1 NOLE إلى BDT
৳--
|1 NOLE إلى NGN
₦--
|1 NOLE إلى UAH
₴--
|1 NOLE إلى VES
Bs--
|1 NOLE إلى PKR
Rs--
|1 NOLE إلى KZT
₸--
|1 NOLE إلى THB
฿--
|1 NOLE إلى TWD
NT$--
|1 NOLE إلى CHF
Fr--
|1 NOLE إلى HKD
HK$--
|1 NOLE إلى MAD
.د.م--