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سعر NOLE (NOLE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.44K . يتم تحديث سعر NOLE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NOLE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 211.18 - تغيير سعر NOLE خلال اليوم هو +6.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر NOLE (NOLE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NOLE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NOLE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NOLE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NOLE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +6.27% 30 يوم $ 0 -80.95% 60 يوم $ 0 -89.25% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر NOLE (NOLE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NOLE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00201454$ 0.00201454 $ 0.00201454 تغير السعر (1 ساعة) +0.11% تغير السعر (1يوم) +6.27% تغير السعر (7 أيام) -72.15%

معلومات سوق NOLE (NOLE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: