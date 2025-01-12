سعر Nola (NOLA)
سعر Nola (NOLA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NOLA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nola الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.08
- تغيير سعر Nola خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Nola مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nola مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nola مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nola مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-68.63%
|60 يوم
|$ 0
|-78.83%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nola: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-8.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Join Nola, the infamous Arbitrum Founders CAT! Meow With the Best only on Arb! Join Nola, the infamous Arbitrum kitty who is dominating the space right now. This feline is ready to visit the moon and beyond, just needs your support! Visit our community and grab a bag, because Nola is our favorite! Witness Nola's astronomical rise in the Arbitrum universe. Our fearless feline is not just another digital kitty; she's a phenomenon, leading the pack with elegance and innovation. Why Nola? Nola The Cat isn't just an emblem; she's the embodiment of the spirit and vision that drives our community. Here's why Nola stands out in the cosmic playground: Nola The Cat is more than just a digital feline – she's the heart and soul of our community. By embracing Nola, we celebrate our shared vision for a future that's innovative, inclusive, and boundless.
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