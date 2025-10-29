معلومات سعر NOKKI (NOKKI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0027141$ 0.0027141 $ 0.0027141 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -2.20% تغير السعر (7 أيام) -1.79% تغير السعر (7 أيام) -1.79%

سعر NOKKI (NOKKI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NOKKI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNOKKI على الإطلاق هو $ 0.0027141، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NOKKI 0.00% على مدار الساعة الماضية، -2.20% على مدار 24 ساعة، و -1.79% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق NOKKI (NOKKI)

القيمة السوقية $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K إمداد دورة التداول 999.29M 999.29M 999.29M إجمالي العرض 999,294,596.299665 999,294,596.299665 999,294,596.299665

القيمة السوقية الحالية لـ NOKKI هي $ 9.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NOKKI يبلغ 999.29M، مع إجمالي عرض 999294596.299665. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.57K.