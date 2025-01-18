سعر Noka Solana A (NOKA)
سعر Noka Solana A (NOKA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NOKA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Noka Solana A الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.74
- تغيير سعر Noka Solana A خلال اليوم هو +0.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Noka Solana A مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Noka Solana A مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Noka Solana A مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Noka Solana A مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.16%
|30 يوم
|$ 0
|+35.70%
|60 يوم
|$ 0
|-29.37%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Noka Solana A: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.47%
+0.16%
+6.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
In the bustling realm of blockchain, a dedicated team of Solana enthusiasts embarked on a journey that transcended admiration. United by their love for Solana's speed and innovation, the team envisioned a future where Solana's impact reached far and wide
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