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سعر Noka Solana A (NOKA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NOKA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Noka Solana A الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.74 - تغيير سعر Noka Solana A خلال اليوم هو +0.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Noka Solana A (NOKA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Noka Solana A مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Noka Solana A مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Noka Solana A مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Noka Solana A مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.16% 30 يوم $ 0 +35.70% 60 يوم $ 0 -29.37% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Noka Solana A (NOKA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Noka Solana A: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00200405$ 0.00200405 $ 0.00200405 تغير السعر (1 ساعة) -2.47% تغير السعر (1يوم) +0.16% تغير السعر (7 أيام) +6.04%

معلومات سوق Noka Solana A (NOKA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: