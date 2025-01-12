سعر NOJEET (NOJEET)
سعر NOJEET (NOJEET) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NOJEET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NOJEET الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.98
- تغيير سعر NOJEET خلال اليوم هو +0.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر NOJEET مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NOJEET مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NOJEET مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NOJEET مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.36%
|30 يوم
|$ 0
|-19.77%
|60 يوم
|$ 0
|-16.93%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NOJEET: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.61%
+0.36%
-8.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Born from the collective tears of degens on BASE rekted by jeeters. The sole red superhero champion amidst a sea of blue ones. Be different.
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