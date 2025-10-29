معلومات سعر NOI Token (NOI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00104937 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر NOI Token (NOI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NOI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNOI على الإطلاق هو $ 0.00104937، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NOI -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق NOI Token (NOI)

القيمة السوقية $ 16.54K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.54K إمداد دورة التداول 380.12M إجمالي العرض 380,124,553.0

القيمة السوقية الحالية لـ NOI Token هي $ 16.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NOI يبلغ 380.12M، مع إجمالي عرض 380124553.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.54K.