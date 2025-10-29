سعر NOI Token المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي NOI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر NOI بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر NOI Token المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي NOI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر NOI بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار NOI Token

سعر NOI Token (NOI)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 NOI إلى USD:

--
----
0.00%1D
مخطط أسعار NOI Token (NOI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:31:22 (UTC+8)

معلومات سعر NOI Token (NOI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00104937
$ 0.00104937$ 0.00104937

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

سعر NOI Token (NOI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NOI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNOI على الإطلاق هو $ 0.00104937، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NOI -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق NOI Token (NOI)

$ 16.54K
$ 16.54K$ 16.54K

--
----

$ 16.54K
$ 16.54K$ 16.54K

380.12M
380.12M 380.12M

380,124,553.0
380,124,553.0 380,124,553.0

القيمة السوقية الحالية لـ NOI Token هي $ 16.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NOI يبلغ 380.12M، مع إجمالي عرض 380124553.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.54K.

سجل سعر NOI Token (NOI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NOI Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NOI Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NOI Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NOI Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 00.00%
60 يوم$ 00.00%
90 يوم$ 0--

ما هو NOI Token ( NOI )

We're launching the world's first cryptocurrency and RWA (Real World Assets) exchange with a multilingual, physical call center. It will provide comprehensive customer service and sales support. This is a tremendous value for people 50+ who expect such support, which no other exchange currently offers. Our platform combines innovation with a traditional approach to customer care. We will be the first classic crypto exchange to

المصدر NOI Token (NOI)

الموقع الرسمي

توقعات سعر NOI Token (USD)

كم ستكون قيمة NOI Token (NOI) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك NOI Token (NOI) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة NOI Token.

تحقق الآن من توقعات سعر NOI Token!

عملة NOI إلى العملات المحلية

توكنوميكس NOI Token (NOI)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس NOI Token (NOI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس NOI والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول NOI Token (NOI)

كم يساوي NOI Token (NOI) اليوم؟
سعر NOI المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر NOI إلى USD الحالي؟
سعر NOI إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ NOI Token ؟
القيمة السوقية لعملة NOI هي $ 16.54K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن NOI؟
العرض المتداول لتوكن NOI هو 380.12M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ NOI؟
حقق NOI سعرًا قياسيًا قدره 0.00104937 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ NOI؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 NOI.
ما هو حجم تداول NOI؟
حجم تداول NOI المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع NOI هذا العام؟
قد يرتفع NOI هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر NOI لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:31:22 (UTC+8)

