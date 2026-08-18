سعر Noel Claw اليوم

السعر المباشر لمشروع Noel Claw (NOELCLAW) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NOELCLAW الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NOELCLAW.

يحتل Noel Claw حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,811.75، مع عرض متداول قدره 95.50B NOELCLAW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NOELCLAW بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NOELCLAW بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Noel Claw (NOELCLAW)

القيمة السوقية $ 11.81K$ 11.81K $ 11.81K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.15K$ 12.15K $ 12.15K إمداد دورة التداول 95.50B 95.50B 95.50B إجمالي العرض 99,836,739,267.92206 99,836,739,267.92206 99,836,739,267.92206

القيمة السوقية الحالية لـ Noel Claw هي $ 11.81K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NOELCLAW يبلغ 95.50B، مع إجمالي عرض 99836739267.92206. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.15K.