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سعر Nodez (NODE) المباشر لليوم هو USD 0.00345033 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 344.67K . يتم تحديث سعر NODE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nodez الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 324.83 - تغيير سعر Nodez خلال اليوم هو -2.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Nodez (NODE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nodez مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nodez مقابل USD هو $ +0.0177366670 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nodez مقابل USD هو $ +0.0135106238 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nodez مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.07% 30 يوم $ +0.0177366670 +514.06% 60 يوم $ +0.0135106238 +391.57% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nodez (NODE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nodez: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00340341$ 0.00340341 $ 0.00340341 24 ساعة مرتفع $ 0.00358227$ 0.00358227 $ 0.00358227 عالية طوال الوقت $ 0.00953971$ 0.00953971 $ 0.00953971 تغير السعر (1 ساعة) -0.50% تغير السعر (1يوم) -2.07% تغير السعر (7 أيام) -33.26%

معلومات سوق Nodez (NODE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: