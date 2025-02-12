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سعر NoDev AI (NODEV) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.20K . يتم تحديث سعر NODEV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NoDev AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.19M - تغيير سعر NoDev AI خلال اليوم هو -97.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.90M

أداء سعر NoDev AI (NODEV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NoDev AI مقابل USD هو $ -0.000869748327873379 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NoDev AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NoDev AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NoDev AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000869748327873379 -97.18% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر NoDev AI (NODEV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NoDev AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.11% تغير السعر (1يوم) -97.18% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق NoDev AI (NODEV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: