سعر NoDev AI (NODEV)
سعر NoDev AI (NODEV) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.20K. يتم تحديث سعر NODEV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NoDev AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.19M
- تغيير سعر NoDev AI خلال اليوم هو -97.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.90M
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خلال اليوم، كان سعر NoDev AI مقابل USD هو $ -0.000869748327873379 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NoDev AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NoDev AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NoDev AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000869748327873379
|-97.18%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NoDev AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.11%
-97.18%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NODEV is an advanced no-code platform that seamlessly orchestrates the automatic generation of both front-end and back-end code within minutes, drastically reducing development time. Engineered for individuals without technical expertise, NODEV empowers users to construct sophisticated applications effortlessly, eliminating the need for manual coding. From intuitive UI design to comprehensive database management, it delivers an all-encompassing full-stack solution, equipped with an array of powerful tools and utilities that redefine the efficiency and accessibility of modern software development
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