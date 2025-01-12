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سعر Nodes Reward Coin (NRC) المباشر لليوم هو USD 0.00779821 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.74K . يتم تحديث سعر NRC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nodes Reward Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 93.00 - تغيير سعر Nodes Reward Coin خلال اليوم هو -1.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.30M

أداء سعر Nodes Reward Coin (NRC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nodes Reward Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nodes Reward Coin مقابل USD هو $ -0.0023055961 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nodes Reward Coin مقابل USD هو $ -0.0034021593 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nodes Reward Coin مقابل USD هو $ -0.008753955461072 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.22% 30 يوم $ -0.0023055961 -29.56% 60 يوم $ -0.0034021593 -43.62% 90 يوم $ -0.008753955461072 -52.88%

تحليل سعر Nodes Reward Coin (NRC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nodes Reward Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00771232$ 0.00771232 $ 0.00771232 24 ساعة مرتفع $ 0.0078996$ 0.0078996 $ 0.0078996 عالية طوال الوقت $ 2.5$ 2.5 $ 2.5 تغير السعر (1 ساعة) +1.11% تغير السعر (1يوم) -1.22% تغير السعر (7 أيام) +0.91%

معلومات سوق Nodes Reward Coin (NRC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: