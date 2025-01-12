سعر Nodes Reward Coin (NRC)
سعر Nodes Reward Coin (NRC) المباشر لليوم هو USD 0.00779821. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.74K. يتم تحديث سعر NRC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nodes Reward Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 93.00
- تغيير سعر Nodes Reward Coin خلال اليوم هو -1.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.30M
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خلال اليوم، كان سعر Nodes Reward Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nodes Reward Coin مقابل USD هو $ -0.0023055961 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nodes Reward Coin مقابل USD هو $ -0.0034021593 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nodes Reward Coin مقابل USD هو $ -0.008753955461072 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.22%
|30 يوم
|$ -0.0023055961
|-29.56%
|60 يوم
|$ -0.0034021593
|-43.62%
|90 يوم
|$ -0.008753955461072
|-52.88%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nodes Reward Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.11%
-1.22%
+0.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nodes Reward Coin, affectionately known as NRC, isn't just another star in the cryptocurrency constellation. It's a trailblazer that capitalizes on the prowess of these nodes to enable seamless transactions, enhance the art of consensus, and reward the champions of the network. We have a strong affinity for cryptocurrencies that are true 'coins' with their own blockchain and native value, as opposed to 'tokens' that are built on other platforms. We are a creative agency with a passion for masternodes. ~ NRC & PLatform Relation Nodes Reward Coin (NRC) is the blood that flood the vains of Node Reward Platform. It’s used in everything for payment accross the platform ~ NRC as a Future Financial Security Gain Financial benefits from NRC masternode reward. We provide usecase and liquidity for NRC to be a future investment. ~ NRC as a Peer to Peer Currency Our dedication guarantees the preservation of NRC’s intrinsic value, establishing it as a reliable internet payment currency.
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