احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NODE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NODE.

سعر noderzz by Virtuals (NODE) المباشر لليوم هو USD 0.00368294 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.68M . يتم تحديث سعر NODE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق noderzz by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.77K - تغيير سعر noderzz by Virtuals خلال اليوم هو +7.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر noderzz by Virtuals (NODE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر noderzz by Virtuals مقابل USD هو $ +0.00025434 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر noderzz by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر noderzz by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر noderzz by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00025434 +7.42% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر noderzz by Virtuals (NODE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر noderzz by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00336715$ 0.00336715 $ 0.00336715 24 ساعة مرتفع $ 0.00391953$ 0.00391953 $ 0.00391953 عالية طوال الوقت $ 0.00568077$ 0.00568077 $ 0.00568077 تغير السعر (1 ساعة) +0.25% تغير السعر (1يوم) +7.42% تغير السعر (7 أيام) -29.13%

معلومات سوق noderzz by Virtuals (NODE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: