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سعر nod cat (NOD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.11K . يتم تحديث سعر NOD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق nod cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 291.72 - تغيير سعر nod cat خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.31M

أداء سعر nod cat (NOD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر nod cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر nod cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر nod cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر nod cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -36.26% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر nod cat (NOD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر nod cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -14.07%

معلومات سوق nod cat (NOD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: