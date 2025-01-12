سعر nod cat (NOD)
سعر nod cat (NOD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.11K. يتم تحديث سعر NOD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق nod cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 291.72
- تغيير سعر nod cat خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.31M
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خلال اليوم، كان سعر nod cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر nod cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر nod cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر nod cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-36.26%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر nod cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-14.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NOD CAT is a meme coin launched on the Solana blockchain, inspired by the popular nod cat meme. Initially developed by the creator of the JAM token, the project emphasizes community engagement and collaboration. After the original developer's departure, the community took the reins to build a friendly and inclusive environment aimed at uniting enthusiasts of the nod cat meme and fostering growth within the Solana ecosystem.
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