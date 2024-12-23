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سعر Nocha the Kat (NOCHA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 182.63K . يتم تحديث سعر NOCHA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nocha the Kat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.59K - تغيير سعر Nocha the Kat خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 28.70B

أداء سعر Nocha the Kat (NOCHA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nocha the Kat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nocha the Kat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nocha the Kat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nocha the Kat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -42.85% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nocha the Kat (NOCHA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nocha the Kat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Nocha the Kat (NOCHA)

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