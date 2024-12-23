سعر Nocha the Kat (NOCHA)
سعر Nocha the Kat (NOCHA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 182.63K. يتم تحديث سعر NOCHA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nocha the Kat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.59K
- تغيير سعر Nocha the Kat خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 28.70B
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خلال اليوم، كان سعر Nocha the Kat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nocha the Kat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nocha the Kat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nocha the Kat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-42.85%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nocha the Kat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NOCHA the white cat of the KASPA gem invites to a world where magic and technology intertwine. With this adventure, the project aim to raise awareness of the Kaspa ecosystem and contribute to its expansion. NOCHA is a fair launch project powered by KRC20 Protocol with a community-driven vision. As a memecoin of the Kaspa blockchain, NOCHA is both a humorous and serious work to spread the knowledge of KASPA technology.
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