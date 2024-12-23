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سعر Nobiko Coin (LONG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 325.12K . يتم تحديث سعر LONG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nobiko Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.85K - تغيير سعر Nobiko Coin خلال اليوم هو +16.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.36M

أداء سعر Nobiko Coin (LONG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nobiko Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nobiko Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nobiko Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nobiko Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +16.30% 30 يوم $ 0 -37.97% 60 يوم $ 0 -73.48% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nobiko Coin (LONG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nobiko Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02010584$ 0.02010584 $ 0.02010584 تغير السعر (1 ساعة) +2.69% تغير السعر (1يوم) +16.30% تغير السعر (7 أيام) +11.40%

معلومات سوق Nobiko Coin (LONG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: