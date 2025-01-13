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سعر Nobby Game (SOX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SOX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nobby Game الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.68 - تغيير سعر Nobby Game خلال اليوم هو +4.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Nobby Game (SOX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nobby Game مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nobby Game مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nobby Game مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nobby Game مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.64% 30 يوم $ 0 -36.23% 60 يوم $ 0 -15.83% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nobby Game (SOX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nobby Game: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00295728$ 0.00295728 $ 0.00295728 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +4.64% تغير السعر (7 أيام) -3.15%

معلومات سوق Nobby Game (SOX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: